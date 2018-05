We krijgen een warme zomer. Dat zegt weerman Piet Paulusma in zijn voorlopige zomervoorspelling. Het wordt een zomer die in juni, juli en augustus boven de gewone waarden uit zal stijgen. Ook het aantal warme dagen zal boven het gemiddelde uitkomen, met kans op hittegolven. Aan de andere kant neemt de kans op zware buien toe. Eind mei, begin juni komt Piet Paulusma met zijn definitieve voorspelling.