Een 32-jarige inwoner van Leeuwarden heeft maandag een proces-verbaal gekregen, omdat hij tegen het gerechtsgebouw stond te plassen. De man had kort daarvoor ook een proces-verbaal gekregen, omdat hij een valse naam had opgegeven. De politie wilde de man horen over zijn deelname aan een vechtpartij in de Oude Doelesteeg. Met de vechtpartij viel het mee, maar de man gaf een valse naam op.