Ruim 1000 wandelaars gaan de komende dagen bij de elf steden langs. Om zeven uur op dinsdagochtend was de start in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Commissaris van de Koning Arno Brok gaf het startschot. De eerste etappe gaat vandaag van Leeuwarden, via Sneek en IJlst, naar Sloten.

— Bauke Deelstra (@BaukeDeelstra) May 8, 2018