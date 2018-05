De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in het bos bij Appelscha een losgebroken stier afgeschoten. De stier was ontsnapt van een beoerenerf en had zich verstopt in het bos tussen Oude Willem en de N381. De politie en medewerkers van Staatsbosbeheer zetten een grote zoekactie op, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Met hulp van de warmtebeeldcamera van de helikopter werd de stier gevonden. Tijdens de zoektocht moest het verkeer op de N381 langzaam rijden.