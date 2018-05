'Sline yn it ferline' tegen ondervoeding bij ouderen

In het Doniahiem in Sint Nicolaasga is maandag een boek gepresenteerd met recepten van eten uit vroegere tijden. Het boek draagt de titel 'Sline yn it ferline' en is bedoeld als hulpmiddel bij het voorkomen van ondervoeding. Bij de recepten is rekening gehouden met de veranderende en afnemende smaak van ouderen. De aangepaste receptuur moet ervoor zorgen dat ze het eten weer net zo lekker vinden als vroeger.

Zo'n 25 procent van de oudere mensen die nog op zichzelf wonen, heeft te maken met ondervoeding, zeggen de initiatiefnemers van het boek Douwkje Douwma van de Afûk en Herma Kooke van Zorgbelang Fryslân. Eddie Hilarius, hoofd Voeding in het Doniahiem, heeft de recepten voor het grootste deel gemaakt.