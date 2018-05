Familie Everts gedupeerd door diefstal en vernielingen

De draaimolen en de schiettent van familie Everts uit Kollumerzwaag zijn afgelopen week het doelwit geweest van diefstal en vernielingen. Uit de schiettent werden drie geweren en een grote hoeveelheid kogels gestolen. Van de draaimolen werd het elektrische aandrijfmechanisme vernield. De attracties stonden in de Groninger wijk De Hoogte, een plek waar de familie al jaren komt. Wie de daders zijn, is nog niet bekend. De totale schade bedraagt zo'n 6.000 euro.

Heit en zoon Sjoerd en Sjors Everts en Roelie, de vrouw van Sjoerd kunnen er niet over uit waarom mensen dit doen. De draaimolen was een gratis attractie voor kinderen uit de wijk. Er is niets uit de molen gestolen. De gestolen geweren zijn bijzondere exemplaren, die wel weer opnieuw te verkrijgen zijn, maar ze kunnen niet eerder worden geleverd dan komende herfst. De schiettent wil verder draaien met de geweren die er nog zijn. Sjors, de eigenaar is van de draaimolen, hoopt dat hij na een reparatie vrijdag weer kan draaien.

De familie is maar voor een klein deel verzekerd voor de schade. Voor de tip over de daders hebben ze een beloning van 250 euro uitgeloofd.