Bouwmeester staat zesde na eerste dag EK Laser Radial

Zeilster Marit Bouwmeester uit Warten staat na de eerste dag van het EK Laser Radial zesde. Ze kwam maandag als derde en negende over de eindstreep voor de kust van het Franse La Rochelle. Aan de Europese titelstrijd doen ruim honderd Laser Radial-zeilsters mee. Het EK duurt tot en met zaterdag. Maxime Jonker staat eerste. Zij won beide races. Mirthe Akkerman uit Akkrum eindigde in de middenmoot en staat op de 42e plek.

Olympisch kampioene Bouwmeester won afgelopen jaar het Europees Kampioenschap in Barcelona en hoopt haar titel nu te prolongeren. In april won ze nog de wereldbeker in Hyeres.