Eigenaren Theehuis Grou: ''We hebben er weer zin in''

Het Theehuis in Grou is sinds dit weekend weer open. Het nieuwe onderkomen is van binnen zo goed als klaar. Aan de buitenkant moet nog een aantal zaken worden afgemaakt. Maar dat zal ook niet lang meer duren, zeggen eigenaren Timo Slump en Marieke Warmedam. Vanwege het mooie weer is er geen sprake van een rustige start. De mensen stromen massaal toe en ook de komende dagen wordt nog veel drukte verwacht.

Ruim een jaar geleden brandde het Theehuis tot de grond toe af, inclusief het huis van de eigenaren. Op Koningsdag vorig jaar werd een tijdelijk onderkomen in gebruik genomen aan de steiger achter het Theehuis. Dat staat nu leeg en wordt later opgeruimd.

Volgens Slump en Warmerdam hebben ze een moeilijk jaar achter de rug, zowel emotioneel als financieel. ''We moeten helemaal opnieuw beginnen'', zegt Slump. ''Maar dat geeft niks. We hebben er weer zin in.''