Er is geen sprake van dat burgemeester en wethouders van De Fryske Marren het miljoenentekort op het sociaal domein hebben verzwegen voor de gemeenteraad. Dat zei wethouder Frans Veltman (CDA) maandagavond in It Polytburo.

Volgens de oppositie hebben b. en w. het grote tekort opzettelijk over de verkiezingen heen getild, om zo te voorkomen dat de collegepartijen stemmen zouden verliezen. Volgens Veltman was de omvang van het tekort pas later bekend.