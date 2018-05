Jong Cambuur wint beker voor belofteteams

Jong Cambuur heeft maandagavond de beker voor belofteteams gewonnen. In en tegen Zwolle was de ploeg van trainer Dennis van Ree met 3-1 te sterk voor de thuisploeg. Cambuur leek de overwinning na de eerste helft al in de zak te hebben door doelpunten van Boutzamar en Narsingh. Door het missen van verschillende kansen kon Jong PEC Zwolle in de 72e minuut terugkomen in de wedstrijd door een doelpunt van Benschop. In de slotseconden maakte Jong Cambuur gedaan werk door een doelpunt van Schols.

Grote afwezige bij de wedstrijd was de voetbalbond KNVB en daardoor was de beker niet in Zwolle. Die kwam dus ook niet in het bezit van Cambuur.