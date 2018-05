Zoekactie in vijver in Heerenveen levert niks op

Brandweerlieden hebben maandag aan het eind van de middag een vijver in Heerenveen afgezocht, omdat er mogelijk een kind in het water was geraakt. Er werd alarm geslagen, omdat er aan de rand van de vijver een kleine driewieler stond. De brandweer van Heerenveen, het oppervlaktereddingsteam Wolvega en duikers uit Leeuwarden hebben bijna een uur gezocht, maar niets gevonden. Tegen half zeven werd de zoekactie stopgezet.