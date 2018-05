Verdachte bootongeluk Lemmer bracht slachtoffers aan wal

De bestuurder van de speedboot, die zondagavond laat betrokken was bij een ernstig ongeluk op De Brekken bij Lemmer, heeft eerst de zwaargewonde slachtoffers aan wal gebracht en is er daarna vandoor gegaan. Dat meldt de politie. De 19-jarige man uit Lemmer voer met de speedboot over een rubberbootje heen, met daarin een 16-jarig meisje uit de Noordoostpolder en een 16-jarige jongen uit Lemmer.

De verdachte kon met hulp van getuigen worden achterhaald. Hij is inmiddels weer vrijgelaten. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk, en kijkt ook of de verdachte onder invloed was toen het ongeluk gebeurde.