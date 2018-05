Vliegenwolken langs IJsselmeerkust zorgen weer voor ongemak

Bij de IJsselmeerkust vliegen deze lente weer honderdduizenden kleine vliegjes in grote dansende wolken. De vliegjes zorgen voor overlast, vooral bij fietsers, maar automobilisten hebben er ook last van. Het lijkt wel alsof de temperatuur maar een klein beetje omhoog hoeft te gaan, of ze zijn er weer. Maar waarom vliegen ze met elkaar in grote wolken en waarom vooral in het Friese IJsselmeergebied?

Voortplanten is succesformule

Jan Schram van It Fryske Gea: ''Het lage water en de grote hoeveelheid slik aan de Friese kant van het IJsselmeer is een ideale omgeving voor vliegjes om zich voort te planten.'' De vrouwtjes leggen in het slik de eitjes, zeven weken later komen deze uit en daarna vliegen de vliegjes uit. De vliegjes leven maar drie dagen, maar omdat de vrouwtjes tot wel 3.000 eitjes leggen, ontstaat er in deze regio een gigantische populatie vliegen.

''Je kunt dus wel zeggen dat de beestjes een succesformule hebben om ondanks hun korte leven, toch voor een enorm nageslacht te zorgen'', zegt Schram. De vliegjes zijn dan ook een belangrijke bron van voedsel voor een grote hoeveelheid dieren, zoals vogels, vissen, kikkers en salamanders.

Dansende vliegenwolk

Maar hoe kan het dat de vliegjes zich lijken te verzamelen en met z'n tienduizenden dansende wolken vormen? Schram: ''De vliegjes zoeken bescherming bij elkaar, waardoor ze in grote groepen rondvliegen, tot ze doodgaan.''

Tips

