VIDEO: Fonteinen geplaatst in Sneek, Bolsward en Franeker

Drie fonteinen van het Kulturele Hoofdstad-project 11Fountains zijn maandag geplaatst in Sneek, Bolsward en Franeker. Het beeld van Sneek, een man op een gouden bal met de 'hoorn des overvloeds' in handen, gemaakt door de Duitse kunstenaar Stephan Balkenhol, was vorige week al in de gracht bij de Waterpoort geplaatst, maar de kunstenaar vond het beeld te hoog op de sokkel staan. Het beeld werd daarom een stuk ingekort en staat nu volgens plan.

Bij de Broerekerk in Bolsward is een standbeeld neergezet van een vleermuis, gemaakt door de Vlaamse kunstenaar Johan Creten. Later deze week worden ook de fonteinen van Stavoren en Hindeloopen geplaatst. 18 mei is dan de officiële opening van alle fonteinen, behalve die van Dokkum, waar het beeld niet op tijd geplaatst kan worden.