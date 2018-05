Zeearend geboren in Nationaal Park de Alde Feanen

Er is een zeearend uit het ei gekropen in Nationaal Park de Alde Feanen. Het is het tweede jaar op rij dat daar een zeearend werd geboren. Hetzelfde zeearendenpaar als vorig jaar was teruggekomen om te nestelen. Maar dat gebeurde dit keer in het nest van een havik. Die havik is toen maar op het oude nest van de zeearenden gekropen.

De roofvogels hadden geregeld ruzie, maar uiteindelijk werd het weer rustig en is er dus een jong uit het ei gekomen. Het kan zijn dat er meer jongen zijn, maar It Fryske Gea kan dat nog niet bevestigen, omdat ze de volgens met rust wil laten. De medewerkers houden het nest van grote afstand in de gaten.