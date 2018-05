Zeehondensoep maken met recept uit Arctisch Kookboekje

Op Ameland wordt gewerkt aan een Arctisch kookboekje. Dat gebeurt naar aanleiding van het Hidde Dirks Kat-jaar. Dat was een walvisvaarder van Ameland. In het boekje staan recepten van onder meer zeehondensoep en walvisvlees, wel met eigentijdse vleesvervangers. Naast recepten staan er ook wetenswaardigheden in het boekje, zoals waarom ijsberenvlees niet gezond is voor mensen en over hoe de walvisvaarders op Groenland aan hun vitamine C kwamen.

Het Arctisch Kookboekje wordt op 26 mei uitgebracht. In het Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude in Buren gaat dan ook een tentoonstelling van start met verhalen van vrouwen van walvisvaarders en vissermannen. Eerder verscheen onder andere al het herschreven dagboek van Hidde Dirks Kat, het uit het Fries vertaalde Duivelsdag op Groenland van Ype Poortinga.