Spelers Cambuur: "We kunnen het niet meer omdraaien"

"Diep teleurgesteld. Dat is misschien wel de beste omschrijving van hoe we ons voelen na de pijnlijke nederlaag van afgelopen zaterdag." Zo begint de reactie van de spelers en staf van sportclub Cambuur na het dramatische verlies in de play-offs voor promotie afgelopen zaterdag.

De club heeft een statement op de clubsite gezet, waarin de betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen voor het verlies: "Het ergste van alles is dat we het niet meer kunnen omdraaien. Het seizoen zit er op en dat doet ons allemaal ongelooflijk veel pijn. Met name voor jullie, de supporters."

"Slechter dan morgen"

Ook commercieel directeur Ard de Graaf is er op maandag nog kapot van: "Als je ziet wat voor drama zich hier voor Cambuur heeft voltrokken zaterdag, dan komt dat hard binnen, en dat is nog steeds niet weg. Dat gevoel is beter dan gisteren, maar slechter dan morgen."

Het verlies is niet alleen emotioneel een harde klap, ook financieel scheelt het de Leeuwarders veel geld. "Dat gaat om een halve ton tot 60.000 euro," vertelt De Graaf, al is het sportieve verlies volgens hem een stuk belangrijker: "het gaat met name om prestige voor ons."

De blik vooruit

Volgens De Graaf moet er echter ook weer vooruit worden gekeken: "Deze week is het afsluiten, evalueren wat er gebeurd is. Er gaan harde noten gekraakt worden, van kantoor tot staf tot spelers. Het moet uitgesproken worden, en er moet gekeken worden naar hoe dit gebeurd is, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we beter van worden."

Ook in de statement van de spelers en staf klinkt dit geluid door. "Door naar volgend seizoen, waarin we weer nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden hebben. Deze pijn moet voor iedereen brandstof zijn om volgend jaar nog harder te werken en het beter te doen."