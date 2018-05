Wereldberoemde straatkunstenaar aan de slag in Leeuwarden

De Leeuwarder binnenstad wordt vanaf deze week versierd met grote straattekeningen in de stijl van M.C. Escher. In het teken van de tentoonstelling over Escher in het Fries Museum worden er vier straattekeningen gemaakt tussen het Centraal Station en het Fries Museum. Zo worden reizigers van het station helemaal tot aan het Fries Museum in Escher-stijl naar de tentoonstelling geleid.

Wereldberoemd kunstenaar Leon Keer maakt de tekeningen. De straatkunst moet volgende week donderdag 17 mei klaar zijn en wordt dan officieel gepresenteerd.