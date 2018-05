Finale Europa League voor grensrechter Zeinstra

Grensrechter Erwin Zeinstra mag opnieuw een belangrijke wedstrijd vlaggen. Hij is onderdeel van het team van scheidsrechter Björn Kuipers, die de leiding heeft over de finale van de Europa League. Mario Diks uit Leeuwarden is reserve assistent. De finale van de Europa League gaat dit seizoen tussen Olympique Marseille en Atlético Madrid. In 2013 mocht het team van Björn Kuipers ook al eens een finale van de Europa League leiden.

Grote podia

Pas geleden had het team van Kuipers nog de leiding over de halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid. Eind maart werd al bekend dat de scheidsrechter en zijn vaste assistenten aankomende zomer ook in Rusland actief zullen zijn op het WK.