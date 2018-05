Zo'n duizend inwoners van de nieuwe gemeente Waadhoeke hoeven dit jaar geen rioolheffing te betalen. Dit komt door een fout in de verordening. Voor de mensen die het betreft scheelt dit zo'n 75 euro, maar voor de gemeente is het een tegenvaller van 75.000 euro. De correctie is voor gebruikers van percelen die geen water afvoeren op de gemeentelijke riolering. De gemeente past de verordening aan.