Gezocht: vakantiekrachten voor woonzorgcentrum Saxenoord

Bij woonzorgcentrum Saxenoord in Franeker hebben ze dringend vakantiemedewerkers nodig. Als het niet lukt om genoeg mensen te vinden die de komende maanden activiteiten kunnen ondernemen met de bewoners, kan dit zelfs gevolgen hebben voor de vakanties van de vaste medewerkers. Die worden dan mogelijk ingekort. Saxenoord zoekt daarom zes mensen die in de zomer kunnen werken. Die zouden bijvoorbeeld met de bewoners kunnen wandelen of fietsen.

Vooroordelen

Volgens teamleider Magdalena Attema van zorggroep Patyna, waar Saxenoord onder valt, komt het tekort aan belangstelling mede doordat jongeren vooroordelen hebben over het werk. Als ze eenmaal leren wat het werk inhoudt, zien ze volgens Attema dat die vooroordelen niet terecht zijn en dat het om modieus werk gaat.