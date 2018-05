Auto valt meters naar beneden bij ongeluk

Bij een vreemd ongeluk in Leeuwarden is maandagochtend een vrouw gewond geraakt. De vrouw is met haar auto dwars door een hek op het parkeerterrein van de Jumbo aan het Johannes Kolffplein gereden. Ze kwam daarna meters lager op de oprit naar het parkeerdek terecht.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er raakte ook nog een tweede auto beschadigd. Deze auto is waarschijnlijk geraakt door de auto van de vrouw en tegen het hek gebotst. Volgens getuigen bleef het gas van de auto hangen. De politie doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeluk.