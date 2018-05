Wandelelfstedentocht neemt maatregelen vanwege de warmte

Vanwege het warme weer dat is aangekondigd voor de komende dagen, neemt de organisatie van de wandelelfstedentocht maatregelen.

De komende dagen zullen er op verschillende plaatsen langs de route extra drinkplekken worden ingericht. Het is de verwachting dat het dinsdag, op de eerste wandeldag, 26 graden wordt. Ook woensdag staat deze hoge temperatuur in de planning. De organisatie roept de wandelaars dan ook op om zich goed voor te bereiden op de felle zon. Zo wordt aangeraden om goed te smeren met zonnebrand, en om het hoofd te beschermen met een pet of een hoed.

De wandelelfstedentocht duurt de hele week, en begint dinsdag vroeg in de ochtend in Leeuwarden.