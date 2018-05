Halve finale eindstation voor Noppert in Sindelfingen

Darter Danny Noppert is zondagavond in de halve finale van de European Darts Grand Prix in Duitsland uitgeschakeld. De 27-jarige Jouster verloor met 7-3 van de Engelsman James Wade. Voor Noppert was het begin van de wedstrijd matig. Wade kon eenvoudig op voorsprong komen en gaf die, ondanks een goede slotfase van Noppert, niet meer af.

De halve finale op een European Tour van profbond PDC is de beste prestatie van Noppert tot nu toe. In de kwartfinale versloeg hij tegenstander Joe Cullen nog net met 6-5.

Komende donderdag vindt in Zwolle de kwalificatie plaats voor de zesde European Tour van dit jaar.