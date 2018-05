Week van de waarheid voor 11Foutains

Op drie plekken in de provincie worden maandag de fonteinen van het 11Fountains-project geplaatst. Het gaat onder andere om de Fontein van Fortuna in Sneek. De plaatsing ging eerder mis, omdat die fontein te hoog boven het water stond.

In Bolsward wordt de Vleermuis geplaatst. Daar zijn nogal wat problemen met de aansluiting. Dat heeft te maken met de archeologische vondsten die zijn gedaan bij het plaatsen van het fundament. Ook zal de spuitrichting van de fontein worden bepaald.

In Franeker wordt de Oortwolk geplaatst. Die wordt daar gebracht in twee kratten en zal dan worden aangesloten. In Hindeloopen zijn de hoornen geplaatst van de fontein daar. Later deze week volgt nog een boom die ertussenin komt te staan. Ook hier wordt bekeken wat de beste spuitrichting is.

Harlingen

Volgende week maandag worden er nog een paar fonteinen geplaatst. Dat is volgens Hulsman wel spannend: "De walvis in Harlingen moet over het water naar z'n locatie. Het is ook lastig om de walvis klaar te maken. Het is bijvoorbeeld lastig om met staal en polyester tegelijk te werken. Dat is passen en meten."

IJlst

Ook in IJlst wordt nog hard gewerkt. Daar moeten de bloemen die op de fontein komen, over het water op de juiste plek worden gezet. "Dat is ook nog wel een logistieke operatie", zegt Hulsman. Toch loopt alles nog op schema: "Er is geen enkel signaal dat het allemaal niet gaat lukken."

Dokkum later klaar

De fonteinen moeten voor 18 mei klaar zijn. Dan worden 10 van de 11 officieel in gebruik genomen. Alleen die van Dokkum, de ijsfontein, volgt later.