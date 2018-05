Organisatie LF2018 neemt vliegveld Schiphol voor 1 dag over

Op luchthaven Schiphol heeft de organisatie van LF2018 reizigers bekend gemaakt met het aanbod van Culturele Hoofdstad. Op sommige plekken in de ontvangst- en vertrekhal waren acts van Culturele Hoofdstad te vinden. Zo kon met koptelefoons worden geluisterd naar een concert van Trio Tremko. Die spelen op het Oranjewoud-festival een bijzonder concert dat alleen onder water te horen is. Ook liep het Broken Brass Ensemble rond op Schiphol om een feestje te bouwen.

Positieve reacties

Volgens Jort Klarenbeek van LF2018 waren de reacties over het algemeen positief: "Er waren mensen die aankwamen voor een vakantie en vroegen hoe ver Leeuwarden eigenlijk rijden is. En of dat dan wel past in de tijd die ze hier doorbrengen." Ook werd er veel gevraagd naar activiteiten in de zomervakantie. "Als ze nog moeten kiezen, dan weten ze in ieder geval wat er in Fryslân te beleven is", zegt Klarenbeek.