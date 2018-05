Een auto is zondagavond in Leeuwarden een woning binnengereden. Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de Roptastate. De oorzaak van het ongeluk is nog niet helder. Vanwege mogelijke verwondingen van de bestuurder, is een ambulance opgeroepen. Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder er aan toe is en of er op het moment van het ongeluk mensen aanwezig waren in het huis.