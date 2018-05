CDA, CU en GB in een nieuwe coalitie Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen krijgt een coalitie van CDA, GemeenteBelangen en ChristenUnie. Deze partijen hebben met elkaar 12 van de 21 zetels in de gemeenteraad. Volgens de onderhandelaars van de partijen is er geen noodzaak voor een vierde partij in de coalitie. Dat betekent dat de PvdA, die bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een zetel verloor, definitief uit het college verdwijnt. Ook de FNP valt buiten de boot.

Het CDA was de winnaar van de verkiezingen in Achtkarspelen. De FNP was de grootste, maar is nu de tweede partij in de gemeente.

Informateur Joop Atsma verwacht dat het collegeprogramma in de loop van deze maand aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.