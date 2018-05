Streppel over behalen play-offs: ''Doelstelling gehaald''

"Ik heb gemengde gevoelens over deze wedstrijd. Vandaag hebben we verloren. Maar uiteindelijk hebben we de play-offs gehaald. Dat was onze doelstelling dit seizoen, en die hebben we gehaald", zegt Heerenveen-trainer Jurgen Streppel na afloop van het 3-2 verlies tegen Feyenoord. "We gaan nu met een positief gevoel richting de play-offs. Niet op basis van de eerste helft. Maar wel op basis van de tweede helft."

Streppel is wel voldaan met de achtste plek in de eredivisie, waar Heerenveen is geëindigd na de reguliere competitie. "We staan waar we staan. Dat had volgens mij niet heel veel hoger of lager gekund. We hadden vandaag zesde kunnen worden, maar ook negende. Zo dicht staat het bij elkaar."

Dumfries speler van het jaar

Verdediger Denzel Dumfries werd na afloop van de wedstrijd uitgeroepen tot speler van het jaar van SC Heerenveen. "Ik ben hier heel blij mee. Het is een mooie bekroning op mijn seizoen. En het is ook mooi dat het in mijn eerste seizoen gebeurt", zegt Dumfries.

Laatste seizoen

Dumfries geeft aan dat er interesse van andere clubs is voor hem. Mogelijk zijn de play-offs dus zijn laatste wedstrijden in het shirt van Heerenveen. Hij wil niet aangeven welke clubs dat zijn: "Voor mij ligt de focus nu eerst op de play-offs. Dat is voor nu het allerbelangrijkst. Het worden keiharde wedstrijden, waar ik veel zin in heb. Dus daar gaan we ons nu op richten."

SC Heerenveen speelt komende woensdag in eigen huis de eerste play-off wedstrijd tegen FC Utrecht. De return is op zaterdag 12 mei in Utrecht.