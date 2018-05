Partuur Menno van Zwieten wint eerste vrije formatiepartij

De eerste vrije formatiepartij van dit seizoen bracht zaterdag in Franeker een overwinning voor het partuur van Menno van Zwieten, Alle Jan Anema (de kaatser die inviel voor de geblesseerde Hijlke Bruinsma) en Erwin Zijlstra. Ze wonnen in een spannende finale met 5-5 6-2 van het trio Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden. Het verliezende trio had in de eerste omloop verrassend gewonnen met 5-2 6-2 van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.

De derde prijs was voor Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Zij verloren in de halve finale met 5-4 6-2 van de latere winnaars.

Achterinse Erwin Zijlstra uit Easterlittens werd uitgeroepen tot koning van de partij.