Storing in brug Burgum: slagbomen blijven omlaag

De slagbomen van de brug in Burgum werken niet. Verkeer kan daardoor niet over de brug. De storing ontstond zondagmiddag nadat de brug openging voor een boot. De brug ging daarna wel weer omlaag, maar de slagbomen gingen niet meer omhoog.

Vrijdag was er ook al een storing aan de slagbomen van dezelfde brug. Een monteur heeft het probleem toen verholpen, maar nu is er dus opnieuw een storing.

Het is nog niet duidelijk wat het probleem veroorzaakt en hoelang de brug niet over te steken is. Verkeer wordt omgeleid.