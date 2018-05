Verkeer op de A7 tussen Heerenveen richting Groningen moet rekening houden met een flinke vertraging. Er is een ongeluk gebeurd tussen Tjalleberd en Beetsterzwaag, waardoor er een kilometerslange file op de weg staat. Twee auto's botsten zondagmiddag door nog onbekende oorzaak op elkaar. Er is een ambulance opgeroepen. Het is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk.