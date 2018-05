Noppert met stunt naar kwartfinale in Sindelfingen

Danny Noppert heeft zondagmiddag in het Duitse Sindelfingen de kwartfinale bereikt van de European Darts Grand Prix. De Jouster darter won in een kraker met 6-5 van Peter Wright, de nummer twee van de wereld. Noppert kwam met 3-1 voor in de partij, maar zag zijn tegenstander op een 5-4 voorsprong komen. In de beslissende leg miste Wright 62 en gooide de 27-jarige Noppert 64 uit voor de winst.

Het is de eerste kwartfinale voor Noppert op de European Tour van de PDC. Zondagavond worden de resterende wedstrijden van het toernooi afgewerkt. Danny Noppert speelt in zijn kwartfinale tegen Joe Cullen.