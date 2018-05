Heerenveen verliest van Feyenoord; bereikt toch play-offs

Sportclub Heerenveen heeft de play-offs om Europees voetbal bereikt. De ploeg van trainer Jurgen Streppel verloor zondag in het Abe Lenstra Stadion de laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen met 3-2 van Feyenoord. Ondanks het verlies eindigt Heerenveen in de top acht van de eredivisie en is een plaats in de play-offs een feit.

Feyenoord begon sterk aan de wedstrijd, had meer balbezit en kwam na tien minuten spelen op voorsprong door een goal van Steven Berghuis. De Feyenoorder bleef ook daarna gevaarlijk en maakte net voor rust zijn tweede van de dag.

Knotsgekke slotfase

In de tweede helft kwam Heerenveen goed terug in de wedstrijd. Na verscheidene kansen over en weer, was het Jordy Bruijn die in de 78e minuut voor de aansluitingstreffer tekende. Een minuut later maakte Feyenoorder Jan-Arie van der Heijden een eigen goal: 2-2.

Er leek een stunt in de maak toen Heerenveen enkele minuten later ook nog een penalty kreeg toegekend omdat Bruijn onderuit werd gehaald. Arber Zeneli schoot echter slecht in, waarna Feyenoordkeeper Justin Bijlow de bal stopte.

De wedstrijd werd vlak voor het eindsignaal beslist door oud-Heerenveenspeler Bilal Basacikoglu, die de 3-2 binnenknalde achter keeper Martin Hansen.