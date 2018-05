In Goingarijp wordt zondag het eerste Friese kampioenschap 'Bokkenollen" gehouden. Wat is dat? Hardlopen met bier. Een team van vier mensen moet over een stormbaan met zoveel mogelijk bier zo snel mogelijk bij de finish zien te komen. Dat bier, vier volle glazen Lentebok, staat op een dienblad. Het glas zit vastgelijmd. Het team dat het snelste en met het meeste bier over de finish komt, wint.

