Politievrouw verwond door stenengooier na Cambuurwedstrijd

Na afloop van de wedstrijd SC Cambuur - FC Dordrecht is het zaterdagavond even onrustig geweest bij het Cambuurstadion. Een politievrouw te paard raakte daarbij licht gewond aan haar voet. Ze werd geraakt door stenen die naar de politie werden gegooid. Dat gebeurde in de buurt van de Coopmansstraat, waar de supportersbussen fan FC Dordrecht stonden. Onder begeleiding van de ME zijn de Dordrecht-supporters naar de bussen gebracht.

Tot nu toe is er niemand aangehouden voor het geweld. De man die met de stenen gooide, is wel herkend op beelden. De politie sluit dan ook niet uit dat er nog mensen worden aangehouden.