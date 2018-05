Petitie tegen uitzetten van Afghanen

De acties tegen het terugsturen van Afghanen naar hun thuisland blijven de komende tijd in Fryslân volop doorgaan. Doel is om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen tegen het uizetbeleid van Afghaanse gezinnen, maar ook alleengaande vluchtelingen uit dat land. Op Befrijingsdei in Leeuwarden is al op verschillende plaatsen de mogelijkheid om de petitie te tekenen. Ook bij het straatfestival op 26 en 27 mei zullen vrijwilligers actievoeren voor de Afghanen.

Kobe Flapper is één van de actievoerders. Ze maakt zich kwaad over het uitzetbeleid van Nederland en zegt dat het helemaal niet veilig is voor de vluchtelingen om terug te gaan.

Zelf had ze contact met een familie die is teruggestuurd. Sinds kort krijgt ze geen enkel nieuws meer van de familie en maakt zich grote zorgen over hun situatie. Het uitzetbeleid van Nederland is gebaseerd op een ambtsbericht uit mei 2016. Deze maand wordt een nieuw ambtsbericht verwacht. Wat dat zal aangeven, is niet duidelijk.