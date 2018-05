Lutz Jacobi: "Waddenvereniging groot op de kaart krijgen"

Ze was Tweede Kamerlid en is nog altijd politiek actief als fractievoorzitter in Leeuwarden van de PvdA .En sinds deze week directeur van de Waddenvereniging: Lutz Jacobi uit Wergea. Ze wil de verbinder zijn tussen de diverse organisaties die zich bezighouden met de belangen van het Werelderfgoedgebied en de Waddenvereniging weer groot op de kaart krijgen. Jacobi wil dat over een tijd in alle huiskamers de Waddenvereniging bekend is en er ook over wordt gesproken.

Gaswinning moet stoppen

Het uitputten van de bodem van de Waddenzee moet zo snel mogelijk afgelopen zijn. Delfstoffenwinning zoals zout en gas is niet meer van deze tijd. Ook al is het juridisch vastgelegd, gas- en zoutwinning moet echt stoppen, zegt de nieuwe directeur.

Op 2 juni is in Harlingen een grote demonstratie tegen de winning van gas. Lutz Jacobi zal daar zeker spreken. Ze vindt het erg belangrijk dat mensen in beweging komen voor een duurzamer beleid. Ook van groot belang vindt ze de Waddenconferentie van Waddenlanden op 16, 17 en 18 mei in Leeuwarden. Ministers van Denemarken, Duitsland en Nederland komen dan samen om te praten over de toekomst van het wad.

Cadeau

Jacobi vindt het bijna een cadeau dat het in Friesland wordt gehouden. Ze zal op de conferentie ook spreken. De toekomst van het wad is van groot belang voor ons allemaal. "We moeten zuinig zijn op het wad." En "eeuwig strijden" voor het behoud en verbeteren van de ecologie van het wad, zijn de woorden van de nieuwe directeur.

Er is veel werk te doen, maar Jacobi denkt dat de combinatie met haar fractieleiderschap van de PvdA in de gemeente Leeuwarden geen probleem is.