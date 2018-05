Leeuwarder bedreigt beveiligers in Befrijingsnacht

Op het Leeuwarder Mata Hari-plein kreeg de politie in de nacht na Bevrijdingsdag een melding dat een man de beveiliging bedreigde. Hij werd daarop aangesproken en was duidelijk onder invloed. Hij kreeg een proces-verbaal voor openbare dronkenschap en moest vertrekken. De man, een 52-jarige Leeuwarder, werd later weer aangetroffen en aangesproken. Hij werd boos en struikelde tegen fietsen aan, die omvielen. Hij werd aangehouden en kreeg ook nog een proces-verbaal voor baldadigheid.

In de Oude Doelesteeg heeft de politie in de nacht na Bevrijdingsdag in Leeuwarden een man aangehouden. Hij deed heel vervelend tegen portiers, omstanders en ook de politie. Een waarschuwing hielp niet. Hij kreeg een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde.