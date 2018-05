Schilders van 'De Salon' brengen Alma Tadema weer tot leven

Het lijkt alsof Laurens Alma Tadema nog leeft. Op een doek in een van de theaterzalen van stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden ontstaat langzamerhand een muurschildering. Het lijkt op een kunstwerk van de bekende kunstenaar uit Dronryp: op de voorgrond de traditionele Griekse taferelen, op de achtergrond de zee. Alleen dan verwerkt naar het nu, gemaakt door een tiental artiesten van over de hele wereld.

Decoratieve schilders

Ze zijn in Leeuwarden voor 'De Salon'. Een jaarlijkse gebeurtenis van de belangrijkste decoratieve schilders van de wereld. In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 is de bijeenkomst naar Leeuwarden gehaald. Randolph Algera en Gabriëlle Westra uit Heerenveen zijn een tijdlang bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Dat was best moeilijk omdat 'De Salon' gewoonlijk alleen wereldsteden als New York, Frankfurt en bijvoorbeeld Sint Petersburg aandoet.

Koe

De opzet is vrij simpel: alle kunstenaars beginnen met een witte doek. Aan het eind van het weekend zijn allemaal een of meerdere kunstwerken gemaakt, geïnspireerd door het thema Laurens Alma Tadema Zo maakt de Amerikaanse artiest Andy Eccleshall een schilderij met daarop een oud Grieks terras geplaatst in het Friese landschap. Centraal staat een koe die een plek heeft gevonden op dat terras. Eccleshall vindt Friesland fantastisch. Hij vindt het hier heerlijk rustig (met uitzondering van 5 mei) en haalt veel inspiratie uit de omgeving.

Verkoop mag niet

'De Salon' duurt tot zondagmiddag 17.00 uur. Daarna wordt alles opgeruimd. De gemaakte doeken worden door de artiesten meegenomen naar huis Verkoop bij De Salon mag beslist niet. Randolph Algera: "Wij willen hier geen concurrentie onderling. Het gaat er nu om dat mensen leren, artiesten naar elkaar kijken, we eigenlijk het vak beleven. Als mensen interesse hebben, staat het ze vrij contact te leggen met een van de artiesten. Maar hier verkopen we niets."

Alle artiesten zijn nog een aantal dagen in de provincie. Ze varen nog door Leeuwarden en gaan dan op tournee langs de Waddeneilanden. Dan gaan ze weer naar huis, een tas vol nieuwe inspiratie als bagage.