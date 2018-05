In de Prinsentuin trof de politie om één uur in de nacht van zaterdag op zondag twee vechtende mannen aan, die al rollend van de heuvel af in het water terechtkwamen. Nadat ze op de wal waren geklauterd, gingen ze weer verder met vechten. Het bleek dat ze ruzie over een meisje hadden.

De politie heeft de mannen van 18 en 21 jaar gezegd dat ze moeten stoppen en heeft ze naar huis gestuurd.