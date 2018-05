De politie heeft op Bevrijdingsdag twee jonge mensen aangetroffen die flink onder invloed waren. Op de Groeneweg vond de politie om 22.00 uur 15-jarig meisje. Ze had rum gedronken. Haar moeder is geïnformeerd en heeft haar opgehaald.

Op het Ruiterskwartier trof de politie drie kwartier later een meisje van 17 jaar uit Aldegea aan die ook flink onder invloed was. Haar vader is geïnformeerd en heeft haar opgehaald.