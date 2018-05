Leen een 'levend boek' in de dbieb in de Blokhuispoort

In de Leeuwarder bibliotheek, in de Blokhuispoort, kunnen mensen zondagmiddag niet alleen boeken lenen, maar ook 'levende boeken'. Bezoekers mogen een boektitel uit de catalogus kiezen en praten met het 'levende boek', mensen met een bijzonder verhaal, dat ze aanspreekt. Dat kan tussen 13.00 en 17.00 uur.

De mensen, die meedoen, spreken onder andere over de volgende onderwerpen: de Afrikaanse man, alternatief genezer, gothic, homoseksualiteit, kraken, moslims, transgender en verslaafd en dakloos.

"Don't Judge a Book By its Cover" is het motto van de Human Library. Het is een wereldwijde beweging voor sociale verandering en bedoeld om met mensen te praten om zo stereotypen en vooroordelen te onderzoeken.

Het concept van de menselijke bibliotheek is ontstaan in Denemarken in 2000 en is over 80 landen in de wereld verspreid. In Leeuwarden wordt het voor de tweede keer georganiseerd.