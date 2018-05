Robbert Schilder: "Het was heel stil in de kleedkamer"

Een grote deceptie bij de trainer en spelers van SC Cambuur na de uitschakeling in de play-offs tegen Dordrecht. De Leeuwarders verloren zaterdag na een 4-1 achterstand in de reguliere tijd uiteindelijk met penalty's van de Zuid-Hollanders. "Dit is belachelijk," zegt aanvoerder Robbert Schilder. "Ik snap niet hoe dit kan. Het was heel stil in de kleedkamer."

De eerste wedstrijd tegen Dordrecht werd afgelopen dinsdag nog met 4-1 gewonnen, waardoor het Cambuur-kamp met veel zelfvertrouwen begon aan de tweede wedstrijd van zaterdag. Dat het zo mis kon gaan, hadden trainer en spelers nooit gedacht.

Kritiek supporters terecht

Een teleurgestelde Martijn Barto sluit zich aan bij de woorden van zijn ploegmaat: "Dit is een regelrechte schande. Een dieptepunt. Alle kritiek van de supporters is terecht."

Hake is boos

Trainer René Hake is boos op zijn ploeg en op zichzelf: "Ja natuurlijk. Ik zit vol ongeloof over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het is te gek voor woorden." Volgens de trainer had Cambuur hier moeten winnen. Een verklaring voor het verlies heeft hij wel: "We hadden dezelfde agressie, duelkracht en strijdlust op de mat moeten brengen als Dordrecht, maar dat hebben we niet gedaan. En daardoor breng je jezelf in de problemen. Daarnaast had ik de ploeg in de rust beter moeten voorbereiden op de tweede helft. Het is een blamage."