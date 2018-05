Drukke Bevrijdingsdag Leeuwarden verloopt zonder incidenten

De nationale viering van het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden is zaterdag goed verlopen. Het was de hele dag erg druk in de stad, maar er is door de politie en organisatie geen melding gemaakt van grote incidenten. In totaal hebben zo'n 100.000 bezoekers de Friese hoofdstad bezocht.

Premier Rutte

Het officiële programma van de landelijke viering begon rond het middaguur in de Blokhuispoort, de oude gevangenis. Daar hield filosofe Stine Jensen de 5 mei-lezing. Het gezelschap van prominenten, waaronder premier Mark Rutte, hebben vervolgens in de Blokhuispoort ook de 94-jarige Gerrit Fokkema ontmoet in zijn eerdere cel, waar hij in de oorlog gevangen zat.

Bevrijdingsvuur

Daarna ging het gezelschap naar het Oldehoofsterkerkhof om daar het bevrijdingsvuur te ontsteken voor de landelijke start van het Bevrijdingsfestival. Het vuur ging per ongeluk direct weer uit, maar na een half uur lukte het de organisatie de vlam weer te laten branden.

Canadezen

Zes Canadese veteranen, die betrokken waren bij de bevrijding van Fryslân in de Tweede Wereldoorlog, reden in jeeps van de Blokhuispoort richting het bevrijdingsvuur op het Oldehoofsterkerkhof.

Drukte in het openbaar vervoer

Vanwege het grote aantal reizigers van en naar het Bevrijdingsfestival, zette Arriva zaterdag extra bussen, treinen en personeel in. Het grote aantal reizigers zorgde voor drukte in bussen en treinen, maar tot noemenswaardige vertragingen heeft dit niet geleidt.

Goede sfeer

Overal in de stad werden evenementen georganiseerd. Op verschillende podia werden optredens geven van onder andere Chef'Special en Ronnie Flex. Ook was er een Wâldrock-reünie. In de Prinsentuin was er een speciaal kinderfestival en in de Blokhuispoort waren verschillende verzetsverhalen te horen. Naast de feestelijkheden, het eten en het drinken, konden bezoekers ook genieten van schitterend weer. Volgens de politie was de sfeer in de stad dan ook goed.

De organisatie van de 5 mei-viering in Leeuwarden kijkt zelf met een tevreden gevoel terug op een geslaagde Bevrijdingsdag.