Cambuur uit de play-offs geknikkerd door Dordrecht

Sportclub Cambuur is zaterdagavond verrassend uitgeschakeld in de play-offs om promotie naar de eredivisie. De Leeuwarders leken met gemak de volgende ronde te bereiken in het tweeluik met FC Dordrecht na de klinkende 4-1 uitoverwinning van afgelopen dinsdag. Ze gingen echter in eigen stadion na strafschoppen onderuit, nadat Dordrecht in de reguliere tijd ook een 4-1 voorsprong had gepakt.

Voorsprong

Cambuur kwam in de eerste helft nog op een 1-0 voorsprong door een goal van Issa Kallon, na een assist van Daniel Crowley. Er leek dan ook lang niks aan de hand voor de Leeuwarders.

Wanprestatie

De tweede helft leverde Cambuur echter een wanprestatie af. De 1-0 voorsprong werd in korte tijd weggeven aan Dordrecht. Vroeg in de tweede helft maakte Cijntje gelijk voor Dordrecht en in de 58e minuut kwam Dordrecht op voorsprong door Arias. Cambuur kreeg daarna verschillende kansen op de 2-2, maar die gingen er allemaal niet in.

Spanning terug

Dordrecht kreeg daarna uit het niets een strafschop toegekend en kwam op 3-1. De spanning was daardoor helemaal terug in de wedstrijd. Enkele minuten later was het drama voor Cambuur compleet toen Mahmudov de 4-1 maakte. De stand over twee wedstrijden stond door de 4-1 weer gelijk en dus moest de wedstrijd door een verlenging of strafschoppen worden beslist.

Strafschoppen

In die verlenging werd niet gescoord, zodat strafschoppen de beslissing moesten geven. Uiteindelijk was het Dordrecht dat de strafschoppen beter nam met 5-3, er met de winst vandoor ging en de tweede ronde van de play-offs bereikte.