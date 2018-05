Basketballers Aris uitgeschakeld in play-offs

Het seizoen zit er op voor de basketballers van Aris. De Leeuwarders verloren zaterdagavond het derde play-offduel van Leiden. Het werd 66-55 voor de Leidse thuisploeg. In de best-of-three serie won Leiden het eerste duel, waarna Aris thuis terugsloeg in het tweede duel. In de beslissende derde wedstrijd op zaterdagavond maakte Aris het in de eerste helft erg spannend, maar kon het uiteindelijk niet stunten.

Spannende openingsfase

De openingsfase van de beslissende wedstrijd ging gelijkop. Leiden had na het erg spannende eerste kwart een kleine voorsprong van 16-14 op Aris. De Leeuwarders deden er daarna een schepje bovenop en namen in het tweede kwart brutaal een voorsprong, zodat ze met 38-34 de rust in gingen.

Dramatisch derde kwart

Aris had het daarna erg lastig in het derde kwart. Het maakte daarin maar één puntje en Leiden kwam terug tot maar liefst 51-39. Leiden kon het momentum echter niet volledig vasthouden, en Aris kon in het vierde kwart weer wat meekomen. Het was uiteindelijk voor de Leeuwarders niet genoeg om voor een stunt te zorgen, zodat Leiden met een 66-55 overwinning doorgaat naar de halve finales van de play-offs om het landskampioenschap. Voor Aris zit het seizoen er nu op.