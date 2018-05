Man breekt been na ongeluk met paard

Een 52-jarige man heeft zaterdagochtend een beenbreuk overgehouden aan een incident met een paard. Het incident gebeurde op het eiland De Burd bij Grou. De man probeerde samen met anderen het paard uit een trailer te krijgen, maar het paard werd wild. De man viel daardoor achterover en het paard belandde bovenop hem.

Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen om eerste hulp te verlenen. Uiteindelijk is de man naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat zijn been was gebroken.