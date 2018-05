VIDEO: Echtpaar Tanahatoe viert 75-jarig jubileum

Behalve het bevrijdingsfeest was het zaterdag ook feest bij het echtpaar Tanahatoe in Leeuwarden. Ze zijn namelijk 75 jaar getrouwd. Guus en Juul Tanahtoe zijn nu 97 en 93 jaar. Ze gaven elkaar in 1943 het jawoord in Indonesië. Dat werd toen bezet door Japan, waardoor het paar geen groot feest hield. Het echtpaar kreeg zaterdagmiddag bezoek van zowel burgemeester Ferd Crone als commissaris van de Koning Arno Brok, om felicitaties in ontvangst te nemen.