Arriva zet extra bussen en treinen in vanwege feestdrukte

Het is zaterdag zo druk met reizigers in het Friese openbaar vervoer, dat Arriva extra bussen, treinen en personeel inzet. Het gaat vooral om reizigers van en naar het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden. Reizigers moeten volgens het vervoerbedrijf rekening houden met grote drukte en mogelijk vertragingen. Arriva adviseert reizigers om voorafgaand aan hun reis het twitterkanaal en de website van Arriva in de gaten te houden voor actuele reisinformatie.

Er zijn op het festival in Leeuwarden naar schatting zo'n 95.000 bezoekers.